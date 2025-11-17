В детских центрах началась программа Авито по цифровой грамотности

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Авито совместно с Движением Первых запустило образовательную программу для подростков во детских центрах «Смена» и «Орленок». Школьникам расскажут о безопасном поведении в интернете и технологиях защиты пользователей. Занятия пройдут в «Смене» с 21 по 30 ноября и в «Орленке» с 29 ноября по 4 декабря.Программа включает два основных модуля. На занятии «Фактчекинг в цифровом мире» школьники узнают, как определить неправдивую новость или фальшивый профиль и почему важно проверять информацию перед совершением онлайн-сделок. Второй модуль под названием «ИИ вокруг нас» посвящён работе искусственного интеллекта и его применению для защиты пользователей на платформе.«Интернет и цифровые платформы стали неотъемлемой частью жизни современных людей, — отмечает старший директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова. — Крайне важно, чтобы подростки не только умели ими пользоваться, но и понимали основы кибербезопасности, могли критически оценивать информацию и видели за работой приложений мощные технологии. Наша программа — это вклад в будущее детей».Особое место в программе занимает проектная работа. Подростки создадут собственные проекты по цифровой грамотности, направленные на помощь людям в безопасных онлайн-покупках. Школьники подготовят концепцию, сопроводительные материалы — новости, пресс-релизы и видео, что позволит им развить навыки создания информационных продуктов.Эксперты Авито проведут «классные встречи», где расскажут о работе антифрод-детективов, аналитиков и IT-специалистов, а также о роли машинного обучения в борьбе со злоумышленниками. Отдельная встреча для вожатых в «Орленке» познакомит молодых педагогов с задачами антифрода и возможностями для старта в этой сфере. Участники смогут задать вопросы специалистам и узнать, какие навыки необходимы для построения карьерного пути в технологической компании.