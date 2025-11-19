Возрастное ограничение 18+
Пожилая немецкая овчарка и молодой котик ищут дом в Екатеринбурге
Фото: фонд «ЗооЗащита» / vk.com/zoozahita
В Екатеринбурге остро стоит вопрос о помощи двум оставшимся без крова животным. В обоих случаях собака и кот могут в ближайшее время лишиться и временного пристанища.
Как сообщают в соцсетях, на выезде из Екатеринбурге в сторону объявилась пожилая немецкая овчарка. Она пришла в расположенный здесь кемпинг и сразу обратила на себя добродушным характером и смышлёностью. Но, к сожалению, долго собаку оставить в гостинице, куда она прибилась, не смогут, поэтому овчарка вот-вот может оказаться посреди загородной трассы.
Во втором случае пристраивают молодого котика. Ему всего два года, которые он счастливо прожил с хозяйкой. Но недавно заботливой женщины не стало и над животным нависла угроза бродячего остатка жизни. Про кота сообщается, что он кастрирован и приучен ходить в лоток, а по характеру добродушный и ласковый.
Если вы готовы взять к себе немецкую овчарку, звоните по телефону 89655023562. Предложить новый дом для кота можно по номеру 89222029386.
