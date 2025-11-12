Пышминские озерки в субботу станут чище

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В субботу, 22 ноября, волонтёры приглашают всех неравнодушных граждан присоединиться к ним в работах на Пышминских озерках. Мероприятие направлено на наведение чистоты в этом популярном природном уголке.Местом сбора волонтёров определена точка за остановкой общественного транспорта «Льва Люльева». Начало запланировано на 14.00.Организаторы субботника берут на себя обеспечение участников инвентарём — мешками для сбора мусора, защитными перчатками. Волонтёрам же рекомендуется одеться соответственно погоде, захватить с собой чай в термосе, а главное — взять с собой хорошее настроение.По всем вопросам, связанным с субботником, можно обращаться по номеру телефона: +79527305353.Напомним, что Пышминские озерки расположены рядом с Калиновским лесопарком (многие думают, что в черте его, поскольку границы очерчены только на бумаге). Сейчас над этой природной территорией нависла серьёзная угроза в связи с планами проложить автодорогу.