Пышминские озерки в субботу станут чище

19.01 Пятница, 21 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В субботу, 22 ноября, волонтёры приглашают всех неравнодушных граждан присоединиться к ним в работах на Пышминских озерках. Мероприятие направлено на наведение чистоты в этом популярном природном уголке.

Местом сбора волонтёров определена точка за остановкой общественного транспорта «Льва Люльева». Начало запланировано на 14.00.

Организаторы субботника берут на себя обеспечение участников инвентарём — мешками для сбора мусора, защитными перчатками. Волонтёрам же рекомендуется одеться соответственно погоде, захватить с собой чай в термосе, а главное — взять с собой хорошее настроение.

По всем вопросам, связанным с субботником, можно обращаться по номеру телефона: +79527305353.

Напомним, что Пышминские озерки расположены рядом с Калиновским лесопарком (многие думают, что в черте его, поскольку границы очерчены только на бумаге). Сейчас над этой природной территорией нависла серьёзная угроза в связи с планами проложить автодорогу.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
