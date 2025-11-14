Возрастное ограничение 18+
Ветер с порывами и гололедицу прогнозируют в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В выходные в Свердловской области ожидается ветер с порывами и гололедица. Также прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.
В субботу, 22 ноября, в регионе облачно, ночью -9...-4°C, преимущественно без осадков; днём 0...+5°C, на севере до -3, дождь, снег и мокрый снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололедица. Ветер 3-8 м/сек, на юге местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала ночью -6...-4°C, преимущественно без осадков; днём +3...+5°C, дождь, снег и мокрый снег. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 23 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами дождь и мокрый снег, на севере снег. В отдельных районах гололедные явления. Температура ночью -2...+3°C, на крайнем севере до -7°C; днём +1...+6°C, на севере до -4°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге ночью +1...+3°C, небольшой дождь; днём +2...+4°C, мокрый снег. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
