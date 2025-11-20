Возрастное ограничение 18+
Местную компанию обязали расхламить участок под Екатеринбургом из-за вреда почве
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга по иску природоохранной прокуратуры обязал компанию АО «ИНВЕСТИЦИИ ПЛЮС» привести в порядок земельный участок в посёлке Шабровский.
Как сообщили в официальном телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки, которую проводили представители ведомства с привлечением специалистов Росприроднадзора и ФГБУ «ЦЛАТИ по УрФО», выяснилось, что участок, принадлежащий компании, захламлён коммунальными и строительными отходами на площади 2 161 квадратных метра.
Лабораторные исследования показали, что почва страдает от загрязнения, и прокуратура обратилась в суд с просьбой обязать организацию в течение года провести рекультивацию земель. Суд согласился с позицией ведомства и удовлетворил иск. Решение суда пока не вступило в законную силу.
