Из-за санитарных нарушений в Екатеринбурге на месяц закрыли выездной ресторан Moroshka
Фото: ГУФССП по Свердловской области
В Екатеринбурге по решению суда на один месяц приостановили работу выездного ресторана Moroshka. Оборудование на предприятии опечатали.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, при проверке организации специалисты Роспотребнадзора обнаружили ряд санитарно-эпидемиологических нарушений.
Так, например, в заведении не соблюдались принципы ХАССП (система для контроля за безопасностью продукции), продовольственное сырьё и моющие средства с упаковками поставлялись на предприятие через общий вход, а готовые блюда развозились без обязательных документов. Кроме того, твёрдые коммунальные и пищевые отходы хранились в контейнерах без маркировки.
«В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью людей деятельность предприятия приостановлена, оборудование опечатано»,
– сообщили приставы.
