Из-за санитарных нарушений в Екатеринбурге на месяц закрыли выездной ресторан Moroshka





– сообщили приставы.

«В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью людей деятельность предприятия приостановлена, оборудование опечатано»,

Юлия Медведева

В Екатеринбурге по решению суда на один месяц приостановили работу выездного ресторана Moroshka. Оборудование на предприятии опечатали.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, при проверке организации специалисты Роспотребнадзора обнаружили ряд санитарно-эпидемиологических нарушений.Так, например, в заведении не соблюдались принципы ХАССП (система для контроля за безопасностью продукции), продовольственное сырьё и моющие средства с упаковками поставлялись на предприятие через общий вход, а готовые блюда развозились без обязательных документов. Кроме того, твёрдые коммунальные и пищевые отходы хранились в контейнерах без маркировки.