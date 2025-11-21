Возрастное ограничение 18+
В Ирбите 12 подростков доставили в полицию за нарушение «комендантского часа»
Фото: «Патрульный участок»
В Ирбите полицейские вместе с представителями администрации, комиссии ПДН и опеки провели рейд и обнаружили на улице 12 подростков, которые нарушили «комендантский час».
Как сообщили в «Патрульном участке», всех нарушителей доставили в отделение полиции.
По итогам рейда было составлено семь протоколов по административной статье о неисполнении родительских обязанностей.
«Стражи порядка и эксперты провели беседы с подростками и их родителями. Они разъяснили административную и уголовную ответственность за правонарушения, предупредили об опасности употребления запрещенных веществ и напомнили о запрете на нахождение несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых с 22.00 до 06.00»,
– пишет ресурс.
