В Ирбите 12 подростков доставили в полицию за нарушение «комендантского часа»

– пишет ресурс.

«Стражи порядка и эксперты провели беседы с подростками и их родителями. Они разъяснили административную и уголовную ответственность за правонарушения, предупредили об опасности употребления запрещенных веществ и напомнили о запрете на нахождение несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых с 22.00 до 06.00»,