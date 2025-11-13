Свердловский Минздрав назвал фейком информацию о призыве рожать в частных клиниках

«У нас действительно достаточно родильных домов в Екатеринбурге и государственных, и федеральная клиника есть, и частные, кстати говоря, родильные дома – как-то о них не принято говорить. У нас два крупных частных родильных дома в Екатеринбурге, которые бы хотели тоже иметь объёмы в рамках обязательного медицинского страхования и готовы также участвовать в оказании бесплатной медицинской помощи. Сегодня все заинтересованы в родах, все родильные дома, поэтому у нас никаких проблем с дефицитом мест нет»,