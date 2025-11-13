Возрастное ограничение 18+
Свердловский Минздрав назвал фейком информацию о призыве рожать в частных клиниках
Кадр из видео: ОТВ
Официальный телеграм-канал свердловского Минздрава «Здоровье уральцев» назвал фейковыми сообщения в СМИ о том, что министр здравоохранения Татьяна Савинова якобы призвала жительниц региона рожать в частных клиниках.
Ранее Савинова выступала в программе «Открытый диалог», где отвечала на разные вопросы, в том числе по поводу закрытия перинатального центра на Химмаше. Комментируя ситуацию, министр заверила, что в городе достаточно роддомов.
Напомним, в «Открытом диалоге» также приводили статистику родов в городах Свердловской области.
Ранее Савинова выступала в программе «Открытый диалог», где отвечала на разные вопросы, в том числе по поводу закрытия перинатального центра на Химмаше. Комментируя ситуацию, министр заверила, что в городе достаточно роддомов.
«У нас действительно достаточно родильных домов в Екатеринбурге и государственных, и федеральная клиника есть, и частные, кстати говоря, родильные дома – как-то о них не принято говорить. У нас два крупных частных родильных дома в Екатеринбурге, которые бы хотели тоже иметь объёмы в рамках обязательного медицинского страхования и готовы также участвовать в оказании бесплатной медицинской помощи. Сегодня все заинтересованы в родах, все родильные дома, поэтому у нас никаких проблем с дефицитом мест нет»,
– сказала Татьяна Савинова.
Напомним, в «Открытом диалоге» также приводили статистику родов в городах Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге прекратил работу один из роддомов
13 ноября 2025
13 ноября 2025
Девочку, выжившую в ДТП в Ревде, выписывают из больницы
17 ноября 2025
17 ноября 2025
В Екатеринбурге состоялась премьера фильма об учительнице из маленького свердловского посёлка
17 ноября 2025
17 ноября 2025