Свердловский Минздрав назвал фейком информацию о призыве рожать в частных клиниках

10.32 Пятница, 21 ноября 2025
Кадр из видео: ОТВ
Официальный телеграм-канал свердловского Минздрава «Здоровье уральцев» назвал фейковыми сообщения в СМИ о том, что министр здравоохранения Татьяна Савинова якобы призвала жительниц региона рожать в частных клиниках.

Ранее Савинова выступала в программе «Открытый диалог», где отвечала на разные вопросы, в том числе по поводу закрытия перинатального центра на Химмаше. Комментируя ситуацию, министр заверила, что в городе достаточно роддомов.

«У нас действительно достаточно родильных домов в Екатеринбурге и государственных, и федеральная клиника есть, и частные, кстати говоря, родильные дома – как-то о них не принято говорить. У нас два крупных частных родильных дома в Екатеринбурге, которые бы хотели тоже иметь объёмы в рамках обязательного медицинского страхования и готовы также участвовать в оказании бесплатной медицинской помощи. Сегодня все заинтересованы в родах, все родильные дома, поэтому у нас никаких проблем с дефицитом мест нет»,

сказала Татьяна Савинова.


Напомним, в «Открытом диалоге» также приводили статистику родов в городах Свердловской области.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
