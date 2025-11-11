Несколько свердловских муниципалитетов оказались не готовы к отопительному сезону

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Четыре населённых пункта Свердловской области не смогли получить паспорта готовности к отопительному сезону. Это Алапаевский район, Дегтярск, Кленовское сельское поселение и Верхняя Тура.О проблемах, возникших у перечисленных муниципалитетов с подготовкой к отопительному сезону, было заявлено на заседании правительства Свердловской области. При этом, было отмечено, что в этом году ситуация с подготовкой к зиме значительно улучшилась по сравнению с прошлыми годами. Так, в 2024-м году лишь 54 муниципальных образования из 87 получили паспорта готовности.Что касается четырёх территорий, оказавшихся проблемными в этом году, то причины неполучения ими паспортов готовности разные. Так, в Верхней Туре состояние инфраструктуры вполне хорошее, но подвёл недобросовестный концессионер. В других случаях ещё не завершён капитальный ремонт водоводов, средства на который были выделены из резервного фонда федерального бюджета. Но есть вероятность, что к концу года всё будет доделано за оставшиеся до конца года почти полтора месяца.Опасения вызывает только строительство водовода в Кушве. Как поясняет губернатор Денис Паслер, подрядчик в данном случае значительно отстаёт от графика, и велика вероятность срыва сроков. А это грозит возвратом в федеральный бюджет 13,5 миллионов рублей.