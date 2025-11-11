Возрастное ограничение 18+
Два года лишения свободы грозит директору компании за недемонтированный недострой в Екатеринбурге
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге будут судить директора местной организации, которую по решению суда обязали освободить земельный участок на улице 8 Марта, на котором стоит недостроенное здание.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, зданием, о котором идёт речь, организация владела с 2013 года. В марте 2021 года Чкаловский районный суд удовлетворил иск прокуратуры к организации, просившей освободить землю, а в 2022 году удовлетворил требования ведомства о консервации здания.
Однако с тех пор, как решение суда вступило в силу, компания так и не занялась ни консервацией здания, ни его сносом, за что руководителя организации неоднократно привлекали к административной ответственности в 2024 году.
В итоге на директора организации возбудили уголовное дело по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда). Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
