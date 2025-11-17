Возрастное ограничение 18+
Отдельный раздел для животных из приютов создали на Авито
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На Авито в рамках благотворительной программы #яПомогаю создали постоянный раздел «Животные из приютов», где с марта публикуются объявления с кошками и собаками, которым нужна семья.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе площадки, в этом разделе также можно найти инструкцию по уходу за животными, разработанную специалистами платформы в сотрудничестве с фондом «Ника». Инструкция включает важную информацию о том, как подготовиться к появлению питомца дома, к чему нужно быть готовым и почему такое решение должно быть взвешенным и осознанным. Пользователи также могут пройти тест «Готовы ли вы взять животное из приюта?», созданный, чтобы помочь определиться с выбором.
Для удобства объявления сортируются по геопозиции пользователя, что позволяет связываться с волонтерами фонда в радиусе 100 километров.
С марта 2025 года новый раздел посетило более 143 тысяч пользователей, из них 37 тысяч – прошли тест на готовность завести питомца, и около 9 тысяч – начали общение с волонтёрами из приютов.
«В зависимости от результатов участникам теста предлагается подборка объявлений от проверенных приютов и волонтеров или возможность поддержать благотворительные фонды, такие как "Ник", "Рэй", "Верность", "Фонд защиты городских животных"»,
– рассказали в Авито.
