На екатеринбургской Объездной дороге скоростной режим снизят до 60 километров в час.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на участке Объездной дороги, от Чусовского тракта до улицы Амундсена, снизят скоростной режим до 60 километров в час, сообщили Вечерним ведомостям в мэрии.
Ведение такой меры объяснили выросшей аварийностью.
Когда именно установят знаки, ограничивающие скоростной режим, в мэрии не уточнили.
«Это направлено на обеспечение безопасности дорожного движения в связи с повышением аварийности на данном участке. Соответствующие знаки об ограничении скорости будут установлены»,
– говорится в сообщении городской администрации.
