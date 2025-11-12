На екатеринбургской Объездной дороге скоростной режим снизят до 60 километров в час.





– говорится в сообщении городской администрации. «Это направлено на обеспечение безопасности дорожного движения в связи с повышением аварийности на данном участке. Соответствующие знаки об ограничении скорости будут установлены»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на участке Объездной дороги, от Чусовского тракта до улицы Амундсена, снизят скоростной режим до 60 километров в час, сообщили Вечерним ведомостям в мэрии.Ведение такой меры объяснили выросшей аварийностью.Когда именно установят знаки, ограничивающие скоростной режим, в мэрии не уточнили.