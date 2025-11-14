Более 5000 свердловчан за год проверились на СПИД в «тестировщике на колёсах»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С начала 2025 года более 5000 жителей Свердловской области прошли обследование в мобильном пункте тестирования на ВИЧ. Этой цифрой поделилось через свой официальный ресурс «Здоровье уральцев» региональный Минздрав.Как поясняют медики, услуга мобильного пункта тестирования предоставляется Свердловским областным центром профилактики и борьбы со СПИД. Уже 15 лет яркий фургон с красной лентой на борту курсирует по улицам Екатеринбурга, останавливаясь в разных районах города в местах большого скопления людей. Происходит это в основном по вечерам, когда горожане возвращаются с работы домой или направляются отдохнуть в рестораны, театры и ТРЦ. Проверку желающие проходят анонимно, а результаты тестов выдаются максимально быстро.В Минздраве отмечают рекордную активность свердловчан в прохождении тестирования. За первые месяцы 2025 года обследовалось больше людей, чем за весь прошлый год. На данный момент, когда до конца года остаётся полтора месяца, общая цифра проверившихся уже превышает показатели всего 2024 года.Среди всех обследовавшихся в текущем году у 50 человек была выявлена ВИЧ-инфекция. Каждому из них было предложено обратиться в Центр СПИДа для дальнейшего наблюдения. После подтверждения диагноза лабораторными анализами они встали на учёт и начали необходимое лечение. Своевременно начатая терапия даёт им шанс сохранить здоровье и помогает обезопасить своих близких.Сегодня, 19 ноября, мобильный пункт тестирования на СПИД дежурил возле торгового центра «Мегаполис». Завтра его можно будет найти с 17.00 до 22.00 возле ТЦ «Дирижабль». А в пятницу, 21 ноября его планируют отправить на тот же отрезок времени к торговому центру «Радуга».