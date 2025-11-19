С застройкой трёх объектов в Екатеринбурге решили повременить

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Мэрия Екатеринбурга поменяла планы относительно продажи трёх объектов на территории города. Теперь стройка на их место придёт как минимум на несколько минут позже, чем ожидалось.Специалисты издания об уральской недвижимости «Квадратный метр» заметили существенную корректировку градостроительных планов. В прогнозном плане приватизации имущества на 2026-2028 годы сразу три крупных имущественных комплекса, продажа которых планировалась на 2025 году, «оставлены в покое», а это значит, что застройка земельных участков на этих местах будет отложена на срок от одного до трёх лет.Речь идёт о территории бывшего предприятия «Химпродукция» на улице Комсомольской, закрывшийся хлебозавод на улице Студенческой и сгоревший Центр образования №222 на улице Мичурина. Земля под «Химпродукцией» уже переведена из производственной в общественно-деловую зону, на месте хлебозавода рассчитывали построить до 105 тысяч квадратных метров жилья, а на месте учебного заведения планировали возвести очередной «человейник».Перенос сроков продажи этих активов автоматически сдвинул начало строительных работ.