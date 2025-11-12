Возрастное ограничение 18+
О сильном ветре предупреждают синоптики в Свердловской области
Фото: Ольга Медведева
Синоптики предупреждают о сильном ветре в Свердловской области: ночью в горах ожидается ветер до 23 метров в секунду. В других частях региона местами прогнозируется ветер до 14 метров в секунду.
В четверг, 20 ноября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, местами на дорогах гололедица. Температура ночью и днём -5...0°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек, ночью на севере в горах 18-23 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, температура -2...0°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 21 ноября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью -10...-5°C, днём -5...0°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -7...-5°C, днём -2...0°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
