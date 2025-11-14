Возрастное ограничение 18+
658 человек из отдалённых районов Свердловской области приняли «выездные» врачи в 2025 году
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С начала года врачи «выездной поликлиники» Свердловской областной клинической больницы №1 проконсультировали более 658 человек из отдалённых районов региона.
За 2025 год «выездные» врачи посещали отдалённые районы 12 раз. Приём вели высококвалифицированные специалисты областной больницы: кардиологи, неврологи, офтальмологи, урологи, ревматологи, эндокринологи и пульмонологи, рассказала заместитель главного врача СОКБ №1 по организационно-методической и клинико-экспертной работе Наталья Харламова.
Сообщается, что с февраля по середину ноября текущего года «выездная поликлиника» СОКБ №1 побывала в Верхней Салде, Серове, Талице, Североуральске, Кушве, Тавде и Кировграде, а также в посёлках Белоярский, Пышма и Арти, и в сёлах Байкалово и Туринская Слобода.
Последний выезд врачи выполняли в Кировград, по итогам которого шестерых пациентов направили на госпитализацию в СОКБ №1, и ещё одного – в стационар по месту жительства.
