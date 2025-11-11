Возрастное ограничение 18+
Свердловский Роспотребнадзор отчитался о качестве водопроводной воды в регионе
Фото: Юлия Кольтенберг
Свердловское управление Роспотребнадзора отчиталось о результатах проб, взятых за первые девять месяцев 2025 года.
По данным официального телеграм-канала ведомства, из 695 проб соответствовали гигиеническим нормативам:
– по санитарно-химическим показателям – 88,4%
– по микробиологическим показателям – 95,4%
– по паразитологическим показателям – 99,8%.
Также сообщается, что за первые три квартала специалисты Роспотребнадзора 686 раз проверяли мероприятия, обеспечивающие население водой. По итогам проверок было наложено 183 штрафа на общую сумму почти 2 миллиона рублей, вынесено 21 предупреждение и подано 11 исков.
Также с начала года управление направило 264 предложения по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки.
