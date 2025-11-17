Возрастное ограничение 18+
Вырубку леса под Екатеринбургом назвали законной
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Под Екатеринбургом возле деревни Старые Решёты начали вырубать лес. Это вызвало недовольство горожан, но в региональном Минприроды вырубку назвали законной, пишет Е1.ru.
Издание сообщает, что из-за вырубки сильно переживают жители деревни, поскольку многие ходят гулять в лес с детьми и собаками, а летом там собирают ягоды и грибы. Люди также стали опасаться, что участок хотят застроить.
В министерстве природных ресурсов и экологии региона сообщили, что вырубка законная, уточнив, что лес вырубают для заготовки древесины.
