Средняя стоимость квадратного метра жилищной первички в Екатеринбурге составила 165 тысяч рублей

В Екатеринбурге эксперты рынка недвижимости обсудили главные тенденции в сфере жилищного строительства, продаж и аренды квартир. На фоне экономической турбулентности и неопределенного «горизонта планирования» для покупателей, в целом рынок недвижимости в Екатеринбурге демонстрирует активное развитие, отмечают эксперты.Так, по данным аналитиков «Авито Недвижимости», Екатеринбург вошёл в топ-3 городов России по объемам строительства жилья. «Темпы роста строительства жилья в Екатеринбурге кратно опережают средние по России: с 2021 года прирост составил 90% (с 3200 до 5500 тыс. кв. м), в то время как в целом по стране — 23%. Сегодня по объемам строительства столица Урала обгоняет Санкт-Петербург и уступает только Москве и Краснодару», — отмечают в компании.Спрос, по словам экспертов, «успевает за предложением». «Среди топ-5 городов по числу вводимых квадратных метров только две столицы и Екатеринбург в безрисковой зоне по показателю отношения распроданности к строительной готовности», — следует из данных аналитиков.Если говорить о первичном рынке, то здесь, по словам экспертов, ключевым драйвером по-прежнему остаются субсидируемые государством ставки по ипотеке (Семейная ипотека, ИТ-ипотека и др.). Так, за 10 месяцев текущего года в среднем 61% сделок в Екатеринбурге совершались с привлечением жилищного кредита. За минувший октябрь доля сделок с ипотекой достигла 67%.«Первичный рынок жилья Екатеринбурга демонстрирует восстановление спроса во втором полугодии 2025-го, хотя совокупные продажи за 10 месяцев еще отстают от значений прошлого года. Причина в высокой базе, которую обеспечила действовавшая до июля 2024-го массовая программа льготной ипотеки, а также повышении ставки рефинансирования ЦБ РФ. Тренд последних месяцев — рост продаж на фоне снижения ставки, большей доступности ипотечных программ на рыночных условиях, а также информации об изменениях в условиях семейной ипотеки: с мая текущего года количество заключенных ДДУ выросло с 1400 до 2700 договоров в месяц», — комментирует Ольга Клещеева, руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости».Между тем, количество сделок в Екатеринбурге растет не только на первичном, но и на вторичном рынке жилья (с мая 2025 года). Кроме того, по данным «Авито недвижимости», популярны так называемые альтернативные сделки, когда для улучшения жилищных условий собственники продают текущее жилье. Около 78% жителей Екатеринбурга, которые уже продали вторичную недвижимость (или находятся в процессереализации), намерены приобретать взамен другую квартиру в готовом фонде или новостройке, отмечают эксперты компании. Донором для альтернативных сделок выступает вторичный рынок. Здесь в целом объем предложения год к году сократился на 2%, но при этом растет количество предложений долгосрочной аренды.На вторичке цена продаж год к году прибавила 5%. Так, к примеру, в октябре 2025 года студию можно было в среднем купить за 4,1 млн рублей, однокомнатную квартиру — за 5,5 млн рублей, двухкомнатную — за 6,8 млн рублей, трехкомнатную — за 9,7 млн рублей. Как отмечают эксперты, спрос на вторичном рынке продолжает восстанавливаться после минимума ве 2025 года.Также аналитики назвали средние цены на квадратные метры первичного рынка. Так, средняя стоимость квадратного метра первички в Екатеринбурге на «Авито Недвижимости» составила 165 тыс. рублей за кв. м. К примеру, студию в новостройке (в октябре этого года) можно было приобрести за 4,75 млн рублей, «однушку» — за 6,8 млн рублей, «двушку» — за 9,37 млн рублей, «трешку» — за 12,5 млн рублей, отмечают в компании.Кроме того, эксперты обращают внимание на ещё один тренд — городская недвижимость становится привлекательна для покупателей из других регионов (27% от интереса к новостройкам Екатеринбурга, на вторичном рынке доля интереса выросла до 15%).По словам аналитиков, все участники рынка, в том числе застройщики, для сделок с недвижимостью всё чаще привлекают агентов, которые позволяют закрыть всю цепочку. Здесь на первый план выходит вопрос безопасности сделок, их прозрачности и комфортной коммуникации между всеми участниками. По данным платформы, 73% собственников жилья в Екатеринбурге продавали и покупали квартиру с одним и тем же агентом.