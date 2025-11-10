Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге закончен судебный процесс по делу о массовом отравлении
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Кировском районном суде города Екатеринбурга прошёл судебный процесс по делу о массовом отравлении людей во время банкета. На скамье подсудимых сидел шеф-повар одной из местных компаний.
Суд установил, что в июле 2025 года шеф-повар компании «Ричмонд Рест» готовился к проведению банкета. При этом он грубо нарушил требования должностной инструкции и санитарных норм. Мужчина игнорировал правила обеспечения безопасности пищевой продукции. Он также допустил нарушения технологического процесса приготовления блюд.
В результате неосторожных действий повара произошло массовое отравление. Пострадали участники выпускного вечера в юридическом университете. Жертвами инцидента стали не менее 43 человек. Среди пострадавших были как студенты, так и работники вуза.
В ходе процесса подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учёл это при вынесении приговора. В качестве наказания мужчине назначено ограничение свободы сроком на один год. Дополнительно виновный лишён права работать в сфере общественного питания. Этот запрет будет действовать в течение полутора лет.
