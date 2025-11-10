Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге закончен судебный процесс по делу о массовом отравлении

20.03 Вторник, 18 ноября 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Кировском районном суде города Екатеринбурга прошёл судебный процесс по делу о массовом отравлении людей во время банкета. На скамье подсудимых сидел шеф-повар одной из местных компаний.

Суд установил, что в июле 2025 года шеф-повар компании «Ричмонд Рест» готовился к проведению банкета. При этом он грубо нарушил требования должностной инструкции и санитарных норм. Мужчина игнорировал правила обеспечения безопасности пищевой продукции. Он также допустил нарушения технологического процесса приготовления блюд.

В результате неосторожных действий повара произошло массовое отравление. Пострадали участники выпускного вечера в юридическом университете. Жертвами инцидента стали не менее 43 человек. Среди пострадавших были как студенты, так и работники вуза.

В ходе процесса подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учёл это при вынесении приговора. В качестве наказания мужчине назначено ограничение свободы сроком на один год. Дополнительно виновный лишён права работать в сфере общественного питания. Этот запрет будет действовать в течение полутора лет.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Несмотря на поддержку Михалкова и «Русской общины» суд оставил приговор екатеринбургскому учителю без измененй
10 ноября 2025
Опасная находка одиннадцатилетней давности счастья свердловчанину не принесла
12 ноября 2025
Екатеринбуржец поплатился свободой за контрабанду наличных
12 ноября 2025
Москвича осудили в Екатеринбурге за взятку
18 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Такой практики у нас нет». Чем отношение к исторической застройке в Перми отличается от Екатеринбурга

В градостроительных практиках соседей по Уралу есть заметные различия
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:42 Средняя стоимость квадратного метра жилищной первички в Екатеринбурге составила 165 тысяч рублей
20:35 В Ельцин-центре вспомнят гения американского авторского кино
20:03 В Екатеринбурге закончен судебный процесс по делу о массовом отравлении
19:26 Переполненный автобус попал в ДТП в Екатеринбурге
18:47 Москвича осудили в Екатеринбурге за взятку
18:20 За понедельник в Свердловской области ликвидировали 22 пожара
16:34 Пассажирский поезд «Екатеринбург – Челябинск» столкнулся с мусоровозом
16:16 За избиение задержанного будут судить бывшего полицейского в Серове
15:57 В Свердловской области ограничили продажу энергетических напитков
15:37 В свердловской деревне Курманка под Заречным пропала 15-летняя девушка
15:24 Из-за смертельного ДТП встало движение на ЕКАД возле развязки с Челябинским трактом
15:09 14 случаев фальсификации выявили при проверки продуктов питания в Свердловской области
13:38 Свердловские депутаты одобрили бюджет области на 2026 год
13:06 Дебошира из ХМАО задержали в Кольцово
12:50 Почти на два месяца в Екатеринбурге закроют перекрёсток улиц Эскадронная – Ляпустина
11:45 Глава СК затребовал доклад по делу о взятии женщины в заложники в Первоуральске
11:27 В Свердловской области за неделю зарегистрировали 25,6 тысячи новых случаев ОРВИ
11:23 Адресные бонусы выходят на первый план в борьбе за квалифицированные кадры
11:16 В Екатеринбурге начали рассматривать дело бывших заместителей экс-министра ЖКХ Смирнова
11:03 Сажавшую сына на цепь мать приговорили к лишению свободы в Первоуральске
09:55 Два человека пострадали в ДТП на 36-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень
09:35 После взятия неадекватом женщины в заложники в Первоуральске возбудили уголовное дело
21:58 Залеченный кот попал под опеку екатеринбургского приюта «Клякса»
20:46 Перевозка с нарушением правил привела в Екатеринбурге к гибели пятилетнего ребёнка
19:42 Защитники Шарташа возмущены превращением обочин дорог в стихийные свалки
19:22 В Верхней Пышме в ДТП погиб мужчина и травмирован младенец
Все новости Свердловской области
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
Все новости России и мира
20:42 Средняя стоимость квадратного метра жилищной первички в Екатеринбурге составила 165 тысяч рублей
20:35 В Ельцин-центре вспомнят гения американского авторского кино
20:03 В Екатеринбурге закончен судебный процесс по делу о массовом отравлении
19:26 Переполненный автобус попал в ДТП в Екатеринбурге
18:47 Москвича осудили в Екатеринбурге за взятку
18:20 За понедельник в Свердловской области ликвидировали 22 пожара
16:34 Пассажирский поезд «Екатеринбург – Челябинск» столкнулся с мусоровозом
16:16 За избиение задержанного будут судить бывшего полицейского в Серове
15:57 В Свердловской области ограничили продажу энергетических напитков
15:37 В свердловской деревне Курманка под Заречным пропала 15-летняя девушка
15:24 Из-за смертельного ДТП встало движение на ЕКАД возле развязки с Челябинским трактом
15:09 14 случаев фальсификации выявили при проверки продуктов питания в Свердловской области
13:38 Свердловские депутаты одобрили бюджет области на 2026 год
13:06 Дебошира из ХМАО задержали в Кольцово
12:50 Почти на два месяца в Екатеринбурге закроют перекрёсток улиц Эскадронная – Ляпустина
11:45 Глава СК затребовал доклад по делу о взятии женщины в заложники в Первоуральске
11:27 В Свердловской области за неделю зарегистрировали 25,6 тысячи новых случаев ОРВИ
11:23 Адресные бонусы выходят на первый план в борьбе за квалифицированные кадры
11:16 В Екатеринбурге начали рассматривать дело бывших заместителей экс-министра ЖКХ Смирнова
11:03 Сажавшую сына на цепь мать приговорили к лишению свободы в Первоуральске
09:55 Два человека пострадали в ДТП на 36-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень
09:35 После взятия неадекватом женщины в заложники в Первоуральске возбудили уголовное дело
21:58 Залеченный кот попал под опеку екатеринбургского приюта «Клякса»
20:46 Перевозка с нарушением правил привела в Екатеринбурге к гибели пятилетнего ребёнка
19:42 Защитники Шарташа возмущены превращением обочин дорог в стихийные свалки
19:22 В Верхней Пышме в ДТП погиб мужчина и травмирован младенец
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK