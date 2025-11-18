Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области ограничили продажу энергетических напитков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Депутаты законодательного собрания Свердловской области одобрили запрет на продажу энергетических напитков в образовательных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях, а также на мероприятиях. Об этом сообщает ЕАН.
По данным издания, энергетические напитки нельзя будет продавать за два часа до начала мероприятия, во время его проведения и в течение часа после окончания.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
По словам министра АПК и потребительского рынка области Анны Кузнецовой, Свердловская область стала первым регионом, где вводят подобный запрет. Она также добавила, что законопроект запрещает продажу именно энергетических напитков, а не тонизирующих.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, ограничения коснутся около 32,8 тысячи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, отмечает «Коммерсант Урал».
Отмечается, что законопроект в третьем чтении единогласно поддержали все 42 депутата областного Заксобрания.
