Почти на два месяца в Екатеринбурге закроют перекрёсток улиц Эскадронная – Ляпустина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге почти два месяца нельзя будет проехать через перекрёсток улиц Эскадронная – Ляпустина. Там будут работать специалисты застройщика «ЖК Тишина-2».
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, с 26 ноября 2025 года по 21 января 2026 года у них запланированы работы на тепловой камере, которая находится на этом перекрёстке.
Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам Эскадронной, Ляпустина, Газетной, Новосибирской, Санаторной, Патриса Лумумбы, а также по переулкам Малахитовому, Дизельному, Камышинскому и Вагонному.
Информация о перекрытии пока не появилась на информационной карте городского портала.
