Залеченный кот попал под опеку екатеринбургского приюта «Клякса»

Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),

корреспондентский счёт

№ 30101810145250000411,

БИК 044525411,

ИНН банка 7702070139,

КПП банка 770943002

ОКПО 01929672

Расчётный счёт

40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001

Благотворительный фонд «Клякса»

Неумелое лечение животных зачастую оборачивается ещё большим вредом для их здоровья. Наученные горьким опытом, содержатели екатеринбургского зооприюта «Клякса» зареклись принимать залеченных кошек и собак. Однако, часто не выдерживают и всё равно пытаются спасти такого горемыку.Так получилось с котом по имени Лука. Он едва не стал подопечным «Кляксы» ещё в конце августа. Но тогда пристраивавшие травмированное животное люди решили самостоятельно заниматься его лечением.И вот, к середине ноября, Лука опять вернулся под крыло «Кляксы», но в ещё более плохом, почти безнадёжном состоянии. Он буквально захлёбывается гноем. Ротовая полость у него сильно воспалена, а нижняя челюсть настолько разрушена, что будет ампутирована, но не сейчас, а только в том случае, если удастся стабилизировать его состояние. Пока же котик настолько слаб, что любое оперативное вмешательство может его добить.С 13 ноября Лука находится в клинике Доктора Тебенькова, в которую постоянно обращается «Клякса». Объявляется сбор средств на его лечение, на проведение хирургических операций и на дальнейший послеоперационный уход за котом.Реквизиты для оказания помощи: