Залеченный кот попал под опеку екатеринбургского приюта «Клякса»
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Неумелое лечение животных зачастую оборачивается ещё большим вредом для их здоровья. Наученные горьким опытом, содержатели екатеринбургского зооприюта «Клякса» зареклись принимать залеченных кошек и собак. Однако, часто не выдерживают и всё равно пытаются спасти такого горемыку.
Так получилось с котом по имени Лука. Он едва не стал подопечным «Кляксы» ещё в конце августа. Но тогда пристраивавшие травмированное животное люди решили самостоятельно заниматься его лечением.
И вот, к середине ноября, Лука опять вернулся под крыло «Кляксы», но в ещё более плохом, почти безнадёжном состоянии. Он буквально захлёбывается гноем. Ротовая полость у него сильно воспалена, а нижняя челюсть настолько разрушена, что будет ампутирована, но не сейчас, а только в том случае, если удастся стабилизировать его состояние. Пока же котик настолько слаб, что любое оперативное вмешательство может его добить.
С 13 ноября Лука находится в клинике Доктора Тебенькова, в которую постоянно обращается «Клякса». Объявляется сбор средств на его лечение, на проведение хирургических операций и на дальнейший послеоперационный уход за котом.
Реквизиты для оказания помощи:
Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счёт
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчётный счёт
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счёт
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчётный счёт
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
