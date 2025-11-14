Возрастное ограничение 18+
Защитники Шарташа возмущены превращением обочин дорог в стихийные свалки
Фото: подписчица телеграм-канала «На Шарташ!»
Авторы проекта «На Шарташ!» готовят обращение в прокуратуру. Причина — сильное замусоривание обочин дорог, прилегающих к Шарташскому лесопарку.
Об обнаружении стихийных свалок вдоль дороги сообщила подписчица телеграм-канала «На Шарташ!». На присланных ею фотографиях — кучи строительного мусора, обломки деревянных поддонов, стёртые автомобильные шины. «Так выглядит обочина дороги, по которой ездит транспорт на карьер, со стороны ЖБИ от улицы Высоцкого в сторону посёлка Изоплит», — пояснила она в комментариях к снимкам.
Общественники, увидев присланные фото, решили обратиться в прокуратуру, хотя — по их мнению — мусорные свалки на обочинах должны были озаботить дирекцию Шарташского лесопарка. Впрочем, обращений в прокуратуру относительно состояния дел в лесопарке направлено уже немало, а результатов пока не заметно.
Проект «На Шарташ!» задумывался для сбора и распространении информации о Шарташе — лесопарке и озере. Но в последнее время всё больше публикации телеграм-канала напоминают тревожную сводку об угрозах уникальному памятнику природы, на который надвигаются стройки, «благоустройства территорий» или — как в данном случае — стихийные свалки.
Об обнаружении стихийных свалок вдоль дороги сообщила подписчица телеграм-канала «На Шарташ!». На присланных ею фотографиях — кучи строительного мусора, обломки деревянных поддонов, стёртые автомобильные шины. «Так выглядит обочина дороги, по которой ездит транспорт на карьер, со стороны ЖБИ от улицы Высоцкого в сторону посёлка Изоплит», — пояснила она в комментариях к снимкам.
Общественники, увидев присланные фото, решили обратиться в прокуратуру, хотя — по их мнению — мусорные свалки на обочинах должны были озаботить дирекцию Шарташского лесопарка. Впрочем, обращений в прокуратуру относительно состояния дел в лесопарке направлено уже немало, а результатов пока не заметно.
Проект «На Шарташ!» задумывался для сбора и распространении информации о Шарташе — лесопарке и озере. Но в последнее время всё больше публикации телеграм-канала напоминают тревожную сводку об угрозах уникальному памятнику природы, на который надвигаются стройки, «благоустройства территорий» или — как в данном случае — стихийные свалки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Берег Шарташа опять оказался под угрозой застройки
14 ноября 2025
14 ноября 2025
В Екатеринбурге вновь обсуждают строительство высоток на месте скандальной «Бухты Квинс»
14 ноября 2025
14 ноября 2025
В Свердловской области ограничили движение на трассе Пермь — Екатеринбург из-за снега
09 ноября 2025
09 ноября 2025