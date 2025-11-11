В Краснотурьинске суд рассмотрел дело о коммерческом подкупе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Краснотурьинский городской суд вынес приговор по уголовному делу о коммерческом подкупе. Виновным признан местный житель 1952 года рождения, который занимал должность начальника отдела охраны труда в организации, обслуживающей металлургическое предприятие.В период с 2020 по 2022 год, как было доказано в ходе судебного процесса, он незаконно получал денежные средства от контрагентов. Преступные действия осуществлялись за покровительство в сфере закупок товаров. Суд установил, что общая сумма полученного подкупа превысила 218 тысяч рублей. Эти средства были квалифицированы как полученные в значительном и крупном размерах.С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа размером в 1,5 миллиона рублей. Дополнительно суд постановил конфисковать незаконно полученные деньги. Сумма подкупа в 218 тысяч рублей будет обращена в доход государственного бюджета.Уголовное преследование в отношении представителей компаний-контрагентов было прекращено. Основанием для этого послужило их активное способствование следствию: они помогли раскрыть и расследовать данное преступление.