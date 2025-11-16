Возрастное ограничение 18+
Уральский гидрометцентр прогнозирует потепление в Свердловской области до +8°
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В Свердловской области 19 ноября температура воздуха поднимется до +8°, сообщили в Уральском гидрометцентре.
18 ноября в регионе ожидается прохладная погода: ночная температура опустится до -8°, дневная достигнет +4°. По данным синоптиков, день будет облачным с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. В отдельных районах области на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывы до 15 м/с.
19 ноября погодные условия изменятся: ожидается облачность с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, днем небольшой дождь, временами с мокрым снегом, сообщили в Уральском гидрометцентре. Ветер юго-западный 4-9 м/с, ночью порывы до 14 м/с, днем до 17 м/с. Температура составит ночью от -3° до +2°, днем от +3° до +8°.
20 ноября в регионе снова наступит похолодание. По прогнозу синоптиков, ожидается облачная погода преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура в течение дня будет держаться от -4° до +1°.
