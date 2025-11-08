Возрастное ограничение 18+
Уральский Россельхознадзор не получил отчет об уничтожении поддельного масла в «Монетке»
Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора до сих пор не получило отчет о выполнении предписания по изъятию поддельного сливочного масла из магазина сети «Монетка». Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Сайфулина.
23 октября в торговой точке было выявлено масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное» высшего сорта, произведенное ИП Файзуллина С.А. из Пермского края. В составе продукции присутствовали жиры немолочного происхождения.
Владельцу торговой точки ООО «Элемент-Трейд» было направлено предписание изъять из продажи и уничтожить фальсифицированную продукцию до 27 октября. По данным Россельхознадзора, информация о принятых мерах в ведомство не предоставлена.
23 октября в торговой точке было выявлено масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное» высшего сорта, произведенное ИП Файзуллина С.А. из Пермского края. В составе продукции присутствовали жиры немолочного происхождения.
Владельцу торговой точки ООО «Элемент-Трейд» было направлено предписание изъять из продажи и уничтожить фальсифицированную продукцию до 27 октября. По данным Россельхознадзора, информация о принятых мерах в ведомство не предоставлена.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Россельхознадзор обнаружил нарушения при поставках лука, чеснока и ягод в Свердловскую область
08 ноября 2025
08 ноября 2025
Эксперты рассказали, можно ли покупать авто после ДТП
11 ноября 2025
11 ноября 2025