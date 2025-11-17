Первокурсники Техуниверситета УГМК получили «медные пятаки» на церемонии посвящения

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Накануне на производственной площадке в Верхней Пышме состоялась традиционная церемония посвящения в студенты Технического университета УГМК. В этом году к сообществу присоединились более 140 первокурсников.Директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин поздравил студентов с важным этапом в их профессиональном становлении. «Вы сделали правильный выбор - быть инженером почётно и ответственно. С этого момента вы не просто студенты, а будущие специалисты, на которых будет опираться промышленность России», — заявил он. К поздравлениям присоединились представители производственных коллективов.Кульминацией события стало символическое посвящение: студенты оставили автографы на медных катодах, а старосты направлений запустили технологический процесс на участке катодосдирочного оборудования. После принятия Кодекса Чести студента каждому первокурснику вручили «медный пятак» и корпоративный значок университета.Напомним, что Технический университет УГМК является первым частным инженерным вузом России, готовящим специалистов для горно-металлургической отрасли. По данным университета, трудоустройство выпускников по профилю обучения составляет 98,6%. В 2025 году вуз в третий раз подряд стал лидером Свердловской области в локальном рейтинге агентства RАЕХ.