Губернатор Паслер анонсировал открытие четырех поликлиник в Свердловской области до конца года

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Серов, Берёзовский, Арамиль и Реж получат современные медицинские учреждения, сообщил губернатор Денис Паслер, рассказав о завершении масштабного этапа модернизации здравоохранения региона.Как сообщил губернатор Денис Паслер, в ноябре–декабре этого года в регионе планируется открыть сразу четыре новые поликлиники.По словам главы региона, в Серове завершается строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену. Новое здание, как отметил Паслер, превысит площадь действующего учреждения в семь раз. В поликлинике разместятся диагностические, хирургические и педиатрические блоки, дневной стационар, лаборатория и современные зоны ожидания.Двухсекционная детская поликлиника на 500 посещений в смену, согласно заявлению губернатора, появится в Берёзовском. Четырехэтажное здание примет всех профильных специалистов для оказания медицинской помощи детям.В Арамили, как сообщил Паслер, открывается одноэтажная детская поликлиника на 150 посещений в смену площадью 4700 квадратных метров – в восемь раз больше действующего медучреждения. Отдельное крыло предусмотрено для педиатров, узких специалистов, кабинетов физиолечения и функциональной диагностики. В поликлинике также будет бассейн для малышей.Поликлиника на 150 посещений в Реже, по информации губернатора, уже построена и проходит итоговые проверки перед вводом в эксплуатацию.«Модернизация социальной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений развития Свердловской области. В сфере здравоохранения мы обновляем медоборудование, внедряем передовые технологии лечения, привлекаем в отрасль высококвалифицированных специалистов, строим новые объекты», – отметил Денис Паслер.Губернатор напомнил, что осенью в регионе уже открылись три новые поликлиники: две детские в Екатеринбурге и взрослая в Артёмовском.По словам Паслера, в ближайшие годы власти региона планируют построить и реконструировать 11 крупных медицинских объектов, отремонтировать 150 учреждений и установить более 140 ФАПов, амбулаторий и центров общеврачебной практики.