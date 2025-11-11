Возрастное ограничение 18+

За неделю в Свердловской области появились на свет 670 малышей, включая семь пар близнецов

11.52 Понедельник, 17 ноября 2025
В Свердловской области за прошедшую неделю родились 670 детей. Из них 333 мальчика и 337 девочек, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Среди новорожденных — семь пар близнецов.

По данным ведомства, 419 женщин родили в возрасте до 35 лет, еще 154 роженицы были старше 35 лет. Для четырех матерей эти роды стали шестыми по счету.

122 новорожденных стали третьими детьми в своих семьях. В региональном Минздраве отметили, что охрана материнства и детства является важной составляющей ежедневной работы специалистов ведомства.

