В Екатеринбурге в парке Маяковского открылась зимняя горка высотой с пятиэтажный дом

В Екатеринбурге в парке Маяковского 14 ноября вновь заработала большая тюбинговая горка, о запуске которой сообщила пресс-служба парка. Конструкция высотой около 17 метров оснащена искусственным покрытием, поэтому кататься можно даже в тёплую погоду, когда на аллее ещё нет снега. Тюбинги выдают перед спуском, а наверх они поднимаются автоматически.По информации пресс-службы, стоимость спусков сохранили на уровне прошлого сезона: взрослый билет стоит 100 рублей, детский 70 рублей. Кататься могут гости старше 7 лет и ростом выше 120 сантиметров.Горка будет открыта шесть дней в неделю, по понедельникам её обслуживание приостанавливают. Касса закрывается за полчаса до окончания работы, возможные изменения в расписании будут публиковать в соцсетях парка.