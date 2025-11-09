В Свердловской области ожидается переменная облачность и гололедица в начале недели

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области в ближайшие дни сохранится прохладная погода с небольшими колебаниями температуры, об этом сообщает Уралгидрометцентр.прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков. На дорогах возможна гололедица. Западный ветер достигнет 5–10 м/с, отдельные порывы до 14 м/с. Температура ночью составит от −3° до −8°, на крайнем севере до −10°, днём ожидается от −4° до +1°. В Екатеринбурге осадки не прогнозируются, ночью около −4°, днём около 0°.Насиноптики также сообщают об облачности с прояснениями и отсутствии осадков. Ветер южный 5–10 м/с, днём возможны порывы до 13 м/с. Температура ночью будет от −2° до −7°, днём от 0° до +5°. В Екатеринбурге осадки не ожидаются, ночью около −3°, днём +3°.в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью осадки маловероятны, днём местами возможен небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 5–10 м/с, порывы до 16 м/с. Температура ночью составит от −2° до +3°, днём от +3° до +8°. В Екатеринбурге без существенных осадков, ночью около +2°, днём +7°.