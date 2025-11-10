В Екатеринбурге вылет рейса на Фукуок перенесли на сутки из-за технической неисправности самолёта

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово задержан вылет рейса ZF-2637 авиакомпании «Azurair», который должен был отправиться на Фукуок. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, причиной переноса стала техническая неисправность воздушного судна.Самолёт должен был вылететь 15 ноября в 15.25, однако отправление перенесли на 16 ноября на 15.25. На рейс ожидаются 330 пассажиров. Надзорные мероприятия показали, что 60 человек разместили в гостинице, остальные, отказавшись от размещения, находятся в здании аэропорта.По данным Уральской транспортной прокуратуры, всем пассажирам предоставлены горячие напитки и питание. В Кольцово работает мобильная приёмная, организованная сотрудниками прокуратуры. Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.