Священник из Екатеринбурга заявил, что «женщина для мужчины может быть или женой, или любовницей»

Женщина для мужчины может быть или женой, или любовницей. Так устроен мир. Когда человек открывает душу другому человеку, между ними возникает очень сильная связь. <...> Скажите: «Здесь же нет никакого греха». Да, физического греха нет, но есть предблудие, когда мы ищем общение друг с другом, когда нам вместе интересно, когда мы начинаем делиться, искать поддержки, утешения, когда приоткрываем личное,

Протоиерей Екатеринбургской епархии Евгений Попиченко в эфире православного телеканала «Союз» высказал мнение о том, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна. Он отметил, что настоящей дружбой, по его словам, может быть только однополое общение.Комментируя тему межличностных отношений, священник заявил, что женщина для мужчины может быть супругой или любовницей и что, как он выразился, «так устроен мир». По его словам, когда человек доверяет другому свои переживания, возникает глубокая личная связь.Он также добавил, что в подобном общении «нет физического греха», однако назвал его «предблудием», имея в виду духовную близость, которая, по его мнению, может приводить к нежелательным последствиям.Евгений Попиченко служит в Екатеринбурге много лет. С 1 октября 2013 года по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла он назначен настоятелем Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы в районе ВИЗ Екатеринбурга.