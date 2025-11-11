Возрастное ограничение 18+
Священник из Екатеринбурга заявил, что «женщина для мужчины может быть или женой, или любовницей»
Скриншот из видео: телеканал «Союз»
Протоиерей Екатеринбургской епархии Евгений Попиченко в эфире православного телеканала «Союз» высказал мнение о том, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна. Он отметил, что настоящей дружбой, по его словам, может быть только однополое общение.
Комментируя тему межличностных отношений, священник заявил, что женщина для мужчины может быть супругой или любовницей и что, как он выразился, «так устроен мир». По его словам, когда человек доверяет другому свои переживания, возникает глубокая личная связь.
Он также добавил, что в подобном общении «нет физического греха», однако назвал его «предблудием», имея в виду духовную близость, которая, по его мнению, может приводить к нежелательным последствиям.
Евгений Попиченко служит в Екатеринбурге много лет. С 1 октября 2013 года по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла он назначен настоятелем Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы в районе ВИЗ Екатеринбурга.
Женщина для мужчины может быть или женой, или любовницей. Так устроен мир. Когда человек открывает душу другому человеку, между ними возникает очень сильная связь. <...> Скажите: «Здесь же нет никакого греха». Да, физического греха нет, но есть предблудие, когда мы ищем общение друг с другом, когда нам вместе интересно, когда мы начинаем делиться, искать поддержки, утешения, когда приоткрываем личное,
— рассказывает священник
