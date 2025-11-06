Уральцев предупреждают о распространении фейков о лжеминированиях

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В российских городах появились сообщения о якобы начавшейся серии лжеминирований бытовых предметов. По данным «Антитеррор Урал», эта информация не соответствует действительности. Авторы подобных публикаций в социальных сетях стремятся запугать граждан и вызвать тревогу после недавнего происшествия в Красногорске.В «Антитеррор Урал» уточняют, что провокаторы распространяют сообщения о «заминированных» пакетах и коробках, не приводя проверенных подтверждений. Жителей призывают сохранять внимание, не доверять сомнительным источникам и перепроверять сведения, прежде чем делиться ими в мессенджерах.Напомним, что в Красногорске школьник поднял подарочную коробку с прикрепленной к ней купюрой номиналом десять рублей. Внутри находилось взрывное устройство, оно сдетонировало в руках ребенка. Мальчика госпитализировали. Во время операции ребенку ампутировали часть пальцев, медики оценивают его состояние как тяжелое.