МЧС предупреждает о сильном снеге и гололедице ночью в Свердловской области

Ночью 16 ноября на территории Свердловской области ожидается сильный снег и гололедица. Главное управление МЧС России по Свердловской области предупреждает о возможных осложнениях дорожной обстановки.Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и по возможности ограничить дальние поездки. При попадании в снегопад спасатели советуют перестроиться в правый ряд, включить аварийные огни и дождаться окончания неблагоприятных условий.Пешеходам советуют быть осторожными, ходить медленно, чтобы не поскользнуться, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также остерегаться оборванных проводов, разбитого стекла и других опасностей на пути.