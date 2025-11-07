Возрастное ограничение 18+
Эксперты Авито рассказали, что выгодно покупать в Черную пятницу на Урале
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Черная пятница может быть временем не только для спонтанных покупок, но и для разумного апгрейда дома, гардероба и техники. Эксперты Авито собрали подборку товаров в УрФО, на которых сейчас можно сэкономить особенно выгодно.
В первую очередь стоит обратить внимание на бытовые мелочи, которые всегда пригодятся. Посуду, постельное белье и кухонные аксессуары редко покупают заранее, но в период распродаж их можно приобрести по привлекательной цене. Например, на Авито в Екатеринбурге сервировочный набор на разносе стоит 850 рублей, а комплект посуды с антипригарным покрытием — 2 700 рублей.
Также сейчас удобно обновить зимний гардероб. Вещи на холодный сезон часто дорожают ближе к зиме, поэтому Черная пятница — шанс приобрести пуховик или сапоги со скидкой. В Тюмени на платформе можно найти женский коричневый пуховик за 2 418 рублей или мужские зимние ботинки Columbia за 2 000 рублей.
Мебель и интерьер в ресейле тоже пользуются спросом. Во время распродаж и переездов многие продают стильную мебель и декор в хорошем состоянии. В Челябинске, например, белый комод и туалетный столик с зеркалом стоят по 3 000 рублей каждый. Это возможность освежить интерьер без переплаты за новые вещи.
Смарт-гаджеты и техника для дома помогают улучшить повседневные дела. Роботы-пылесосы, умные лампочки и кухонные комбайны на Авито в Екатеринбурге сейчас можно приобрести заметно дешевле магазинной цены. Робот-пылесос Dexona продают за 1 890 рублей, а умную лампочку — за 543 рубля.
Кроме того, Черная пятница — шанс купить подарки к Новому году заранее. В регионе на платформе можно найти, например, набор из 7 книг Гарри Поттера за 2 000 рублей или настольную игру Бункер за 819 рублей. К декабрю такие позиции часто раскупают, поэтому сейчас есть возможность подобрать именно то, что хочется.
