Возрастное ограничение 18+
Свердловская инспекция по маломерным судам за год провела более 600 рейдов
Фото: МЧС по Свердловской области
Парой впечатляющих цифр поделилось областное МЧС России. Оказывается, в 2025 году Свердловская государственная инспекция по маломерным судам провела 659 профилактических рейдов.
Профилактические рейды по берегам свердловских водоёмов осуществлялись с целью предотвратить нечастные случаи на воде. Попутно инспекторы выявляли различные нарушения, связанные с эксплуатацией лодок, катеров, байдарок и прочих маломерных плавательных судов. Также специалисты аттестовали 594 судоводителя, обеспечив подготовку грамотных специалистов для управления маломерными судами.
Свердловское МЧС обнародовал эти цифры в связи с тем, что местная госинспекция по маломерным удам стала серебряным призером в конкурсе профессионального мастерства. Это стало признанием интенсивной работы по обеспечению безопасности на водоемах.
Профилактические рейды по берегам свердловских водоёмов осуществлялись с целью предотвратить нечастные случаи на воде. Попутно инспекторы выявляли различные нарушения, связанные с эксплуатацией лодок, катеров, байдарок и прочих маломерных плавательных судов. Также специалисты аттестовали 594 судоводителя, обеспечив подготовку грамотных специалистов для управления маломерными судами.
Свердловское МЧС обнародовал эти цифры в связи с тем, что местная госинспекция по маломерным удам стала серебряным призером в конкурсе профессионального мастерства. Это стало признанием интенсивной работы по обеспечению безопасности на водоемах.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Платформы на станции Карелино обязали привести в порядок
14 ноября 2025
14 ноября 2025