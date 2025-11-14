Свердловская инспекция по маломерным судам за год провела более 600 рейдов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Парой впечатляющих цифр поделилось областное МЧС России. Оказывается, в 2025 году Свердловская государственная инспекция по маломерным судам провела 659 профилактических рейдов.Профилактические рейды по берегам свердловских водоёмов осуществлялись с целью предотвратить нечастные случаи на воде. Попутно инспекторы выявляли различные нарушения, связанные с эксплуатацией лодок, катеров, байдарок и прочих маломерных плавательных судов. Также специалисты аттестовали 594 судоводителя, обеспечив подготовку грамотных специалистов для управления маломерными судами.Свердловское МЧС обнародовал эти цифры в связи с тем, что местная госинспекция по маломерным удам стала серебряным призером в конкурсе профессионального мастерства. Это стало признанием интенсивной работы по обеспечению безопасности на водоемах.