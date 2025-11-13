Возрастное ограничение 18+

Платформы на станции Карелино обязали привести в порядок

21.24 Пятница, 14 ноября 2025
Фото: Вечерние Ведомости
Транспортная прокуратура Свердловской области добилась через суд ремонта пассажирских платформ на станции Карелино. Поводом для вмешательства ведомства стало обращение гражданина, обеспокоенного состоянием инфраструктуры.

После обращения прокуратура провела проверку в деятельности Свердловской дирекции пассажирских обустройств, входящей в структуру ОАО «РЖД». В ходе надзорных мероприятий были выявлены серьёзные нарушения законодательства. Эксперты установили, что высота пассажирских платформ на станции не соответствует утвержденным нормативам. Это прямое нарушение Правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта. Ненормативное состояние платформ создавало угрозу безопасности пассажиров при посадке и высадке из поездов.

Транспортный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием устранить нарушения. Иск был адресован собственнику инфраструктуры – компании «Российские железные дороги». Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила полностью удовлетворил требования надзорного ведомства и постановил обязать ОАО «РЖД» привести платформы в нормативное состояние. На выполнение всех необходимых работ компании отведён срок в один год. Прокуратура будет осуществлять постоянный контроль за исполнением данного судебного решения.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Предложение поставить памятник Сталину в Екатеринбурге рассмотрят в городской администрации

Инициативу выдвинуло грузинское общество «Сакартвело»
