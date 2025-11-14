Шарташ опять оказался под угрозой застройки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Администрация Екатеринбурга вынесла на общественное обсуждение спорный проект изменений в Правила землепользования и застройки. Данный документ разрешает многоэтажную застройку на восточном берегу озера Шарташ.Речь идёт о территории площадью более четырёх с половиной гектар возле посёлка Изоплит. Эту землю планируют перевести из зон индивидуальной и малоэтажной застройки в зону Ж-5. Новый статус позволит возводить жилые комплексы повышенной этажности. Проект уже получил предварительное одобрение комиссии по ПЗЗ, в которую входят чиновники, депутаты и застройщики. Инициатором строительства в этой локации считается компания «Атомстройкомплекс». Планы застройщика включают возведение нескольких многосекционных домов. Высотность зданий может достигать 25-30 этажей, а общая площадь недвижимости превысит 160 тысяч квадратных метров.Горожане активно высказывают своё несогласие с инициативой. Они справедливо отмечают, что рекреационная нагрузка на озеро уже сейчас многократно превышает все допустимые нормы. Массированная застройка нарушит водосборную площадь и экологический баланс Шарташа. Это ставит под угрозу саму возможность самовосстановления водоёма, что в конечном итоге может привести к его деградации и исчезновению. Кроме того, новая стройка грозит городу значительными бюджетными затратами и неминуемым транспортным коллапсом.Общественные обсуждения уже начались и продлятся до 24 ноября 2025 года. Каждый житель может повлиять на ситуацию, направив своё замечание через официальный сайт администрации. Участие происходит в два этапа: требуется записаться через портал госуслуг и отправить текст своего замечания.