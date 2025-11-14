Возрастное ограничение 18+

Шарташ опять оказался под угрозой застройки

20.16 Пятница, 14 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Администрация Екатеринбурга вынесла на общественное обсуждение спорный проект изменений в Правила землепользования и застройки. Данный документ разрешает многоэтажную застройку на восточном берегу озера Шарташ.

Речь идёт о территории площадью более четырёх с половиной гектар возле посёлка Изоплит. Эту землю планируют перевести из зон индивидуальной и малоэтажной застройки в зону Ж-5. Новый статус позволит возводить жилые комплексы повышенной этажности. Проект уже получил предварительное одобрение комиссии по ПЗЗ, в которую входят чиновники, депутаты и застройщики. Инициатором строительства в этой локации считается компания «Атомстройкомплекс». Планы застройщика включают возведение нескольких многосекционных домов. Высотность зданий может достигать 25-30 этажей, а общая площадь недвижимости превысит 160 тысяч квадратных метров.

Горожане активно высказывают своё несогласие с инициативой. Они справедливо отмечают, что рекреационная нагрузка на озеро уже сейчас многократно превышает все допустимые нормы. Массированная застройка нарушит водосборную площадь и экологический баланс Шарташа. Это ставит под угрозу саму возможность самовосстановления водоёма, что в конечном итоге может привести к его деградации и исчезновению. Кроме того, новая стройка грозит городу значительными бюджетными затратами и неминуемым транспортным коллапсом.

Общественные обсуждения уже начались и продлятся до 24 ноября 2025 года. Каждый житель может повлиять на ситуацию, направив своё замечание через официальный сайт администрации. Участие происходит в два этапа: требуется записаться через портал госуслуг и отправить текст своего замечания.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
На десять пожаров выезжали пожарные расчёты свердловского МЧС в минувший четверг
14 ноября 2025
На окнах екатеринбургских заброшек появились кошки
05 ноября 2025
Две жизни унесли свердловские пожары минувших суток
05 ноября 2025
Паслер обещал в три раза ускорить программу расселения аварийных домов в Свердловской области
14 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Предложение поставить памятник Сталину в Екатеринбурге рассмотрят в городской администрации

Инициативу выдвинуло грузинское общество «Сакартвело»
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:46 Свердловская инспекция по маломерным судам за год провела более 600 рейдов
21:24 Платформы на станции Карелино обязали привести в порядок
21:05 Пенсионерке из Шалинского района вернули более полумиллиона «умыкнутых» у неё рублей
20:16 Шарташ опять оказался под угрозой застройки
19:39 Стали известны имена экспертов фестиваля «Кинопроба»
19:17 На десять пожаров выезжали пожарные расчёты свердловского МЧС в минувший четверг
17:00 В Каменске-Уральском на территорию ИК-47 пытался заехать грузовик с оружием
16:45 Сильный ветер и гололедица ожидаются в выходные в Свердловской области
16:26 На 13% выросло число погибших в ДТП с начала года в Свердловской области
16:07 Паслер обещал в три раза ускорить программу расселения аварийных домов в Свердловской области
15:43 Неопытный водитель с другом подростком попал в ДТП в Каменске-Уральском
15:09 В Свердловскую область из Московской привезли 1,5 миллиона насекомых-помощников
14:42 В СОКБ №1 в Екатеринбурге помогли пациенту с неутолимой жаждой
13:33 В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице Корепина
13:16 Сфера промышленности стала лидером среди вакансий с переобучением в России
12:59 Заступившуюся за сына мать из Ревды не стали лишать свободы за убийство
12:44 Два человека погибли в ДТП под Богдановичем
11:40 Срок получил решивший подработать наркокурьером в Екатеринбурге уроженец Камеруна
11:14 Угодившую под трамвай девочку госпитализировали в ДГКБ №9 Екатеринбурга
10:15 Свердловские приставы напомнили о существовании телефона доверия ГУФССП
09:58 Под Первоуральском перевернулся пассажирский автобус
09:49 Трамвай сбил девочку возле остановки «Дружининская» в Екатеринбурге
09:35 У екатеринбурженки воспалилась и деформировалась челюсть после посещения стоматолога
21:28 На Эльмаше потерялась собачка, а другая почти нашлась в Академическом районе Екатеринбурга
20:44 Экс-сотрудник краснотурьинской колонии получил срок за взятки и контрабанду
20:24 После вмешательства прокуратуры сменился статус опасного переезда станции Аять
Все новости Свердловской области
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
Все новости России и мира
21:46 Свердловская инспекция по маломерным судам за год провела более 600 рейдов
21:24 Платформы на станции Карелино обязали привести в порядок
21:05 Пенсионерке из Шалинского района вернули более полумиллиона «умыкнутых» у неё рублей
20:16 Шарташ опять оказался под угрозой застройки
19:39 Стали известны имена экспертов фестиваля «Кинопроба»
19:17 На десять пожаров выезжали пожарные расчёты свердловского МЧС в минувший четверг
17:00 В Каменске-Уральском на территорию ИК-47 пытался заехать грузовик с оружием
16:45 Сильный ветер и гололедица ожидаются в выходные в Свердловской области
16:26 На 13% выросло число погибших в ДТП с начала года в Свердловской области
16:07 Паслер обещал в три раза ускорить программу расселения аварийных домов в Свердловской области
15:43 Неопытный водитель с другом подростком попал в ДТП в Каменске-Уральском
15:09 В Свердловскую область из Московской привезли 1,5 миллиона насекомых-помощников
14:42 В СОКБ №1 в Екатеринбурге помогли пациенту с неутолимой жаждой
13:33 В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице Корепина
13:16 Сфера промышленности стала лидером среди вакансий с переобучением в России
12:59 Заступившуюся за сына мать из Ревды не стали лишать свободы за убийство
12:44 Два человека погибли в ДТП под Богдановичем
11:40 Срок получил решивший подработать наркокурьером в Екатеринбурге уроженец Камеруна
11:14 Угодившую под трамвай девочку госпитализировали в ДГКБ №9 Екатеринбурга
10:15 Свердловские приставы напомнили о существовании телефона доверия ГУФССП
09:58 Под Первоуральском перевернулся пассажирский автобус
09:49 Трамвай сбил девочку возле остановки «Дружининская» в Екатеринбурге
09:35 У екатеринбурженки воспалилась и деформировалась челюсть после посещения стоматолога
21:28 На Эльмаше потерялась собачка, а другая почти нашлась в Академическом районе Екатеринбурга
20:44 Экс-сотрудник краснотурьинской колонии получил срок за взятки и контрабанду
20:24 После вмешательства прокуратуры сменился статус опасного переезда станции Аять
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK