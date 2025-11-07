Возрастное ограничение 18+
Сильный ветер и гололедица ожидаются в выходные в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В выходные в Свердловской области ожидается гололедица и ветер с порывами до 17 метров в секунду. При этом синоптики прогнозируют небольшое потепление.
В субботу, 15 ноября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в горах до умеренных. Ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -2...+3°C, днём +2...+7°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы 15-17 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков, ночью +1...+3°C, днём +5...+7°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В воскресенье, 16 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега, на севере снега. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -2...+3°C, на крайнем севере до -7°C; днём +1...+6°C, на севере до -4°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой дождь, ночью +1...+3°C, днём +2...+4°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
