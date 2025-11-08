Возрастное ограничение 18+
В Свердловскую область из Московской привезли 1,5 миллиона насекомых-помощников
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловскую область привезли 1,5 миллиона насекомых и клещей из Московской области, которые будут помогать в борьбе с вредителями местным хозяйствам.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении, они поступили в регион под контролем ведомства в начале ноября. Их доставили самолётом. Каких-либо нарушений при поставке насекомых-помощников, специалисты ведомства не вывели.
Теперь маленьких-работяг ждёт непростая борьба с другими насекомыми, которые уничтожают урожай в регионе.
Подчёркивается, что все поставки проведены с надлежащим оформлением ветеринарных сопроводительных документов.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении, они поступили в регион под контролем ведомства в начале ноября. Их доставили самолётом. Каких-либо нарушений при поставке насекомых-помощников, специалисты ведомства не вывели.
Теперь маленьких-работяг ждёт непростая борьба с другими насекомыми, которые уничтожают урожай в регионе.
Подчёркивается, что все поставки проведены с надлежащим оформлением ветеринарных сопроводительных документов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Россельхознадзор обнаружил нарушения при поставках лука, чеснока и ягод в Свердловскую область
08 ноября 2025
08 ноября 2025