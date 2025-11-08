В Свердловскую область из Московской привезли 1,5 миллиона насекомых-помощников

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловскую область привезли 1,5 миллиона насекомых и клещей из Московской области, которые будут помогать в борьбе с вредителями местным хозяйствам.Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении, они поступили в регион под контролем ведомства в начале ноября. Их доставили самолётом. Каких-либо нарушений при поставке насекомых-помощников, специалисты ведомства не вывели.Теперь маленьких-работяг ждёт непростая борьба с другими насекомыми, которые уничтожают урожай в регионе.Подчёркивается, что все поставки проведены с надлежащим оформлением ветеринарных сопроводительных документов.