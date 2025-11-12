В СОКБ №1 в Екатеринбурге помогли пациенту с неутолимой жаждой

– рассказали в больнице.

«До наступления совершеннолетия парень неоднократно был на консультациях у эндокринолога и даже направляли на госпитализацию в детское эндокринологическое отделение, однако по каким-то причинам в больницу он не ложился. Лишь однажды он проходил лечение в неспециализированном отделении одной из детских больниц, где врачи посчитали, что его проблема связана с каким-то психическим нарушением»,