Возрастное ограничение 18+
В СОКБ №1 в Екатеринбурге помогли пациенту с неутолимой жаждой
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Специалисты Свердловской областной клинической больницы №1 помогли молодому человеку с редким заболеванием, при котором пациент не может утолить жажду. Парень выпивал по 10-15 литров воды в сутки, но никак не мог напиться.
Как объяснила заведующая эндокринологическим отделением СОКБ №1 Татьяна Грачёва, у пациента был несахарный диабет – редкое хроническое заболевание эндокринной системы, связанное с нарушением функции антидиуретического гормона, который контролирует количество жидкости в организме. У больных с таким заболеванием выпитая жидкость не остаётся в теле, а «проходит сквозь» него.
Молодой человек с детства страдал от неутолимой жажды и чрезмерного мочеиспускания, из-за чего плохо спал и постоянно чувствовал слабость.
Только когда парень перешёл из детской практики во взрослую и попал на приём к эндокринологу консультативно-диагностической поликлиники СОКБ №1 Екатерине Белоусовой, его госпитализировали для проведения пробы с «сухоядением»: пациенту ограничивают питьё под наблюдением медицинского персонала и динамическим контролем лабораторных и объективных показателей. При такой пробе у больного несахарным диабетом количество мочи не уменьшается, из-за чего нарастает жажда и снижается масса тела, также могут возникать электролитные нарушения. Благодаря этой пробе и МРТ гипофиза удалось подтвердить диагноз.
Дополнительно молодому человеку провели психотерапевтический осмотр, который показал отсутствие психических изменений; его угнетённое состояние было обусловлено заболеванием.
Подчёркивается, что, как и больные сахарным диабетом, молодой человек будет получать лечение бесплатно на постоянной основе, поскольку принимаемый им препарат относится к льготным.
В больнице отметили, что несахарный диабет – редкое заболевание, которым болеют 3 человека из 100 тысяч, чаще молодого возраста — от 18 до 25 лет. В стационар СОКБ №1 ежегодно поступают один-два таких пациента.
Как объяснила заведующая эндокринологическим отделением СОКБ №1 Татьяна Грачёва, у пациента был несахарный диабет – редкое хроническое заболевание эндокринной системы, связанное с нарушением функции антидиуретического гормона, который контролирует количество жидкости в организме. У больных с таким заболеванием выпитая жидкость не остаётся в теле, а «проходит сквозь» него.
Молодой человек с детства страдал от неутолимой жажды и чрезмерного мочеиспускания, из-за чего плохо спал и постоянно чувствовал слабость.
«До наступления совершеннолетия парень неоднократно был на консультациях у эндокринолога и даже направляли на госпитализацию в детское эндокринологическое отделение, однако по каким-то причинам в больницу он не ложился. Лишь однажды он проходил лечение в неспециализированном отделении одной из детских больниц, где врачи посчитали, что его проблема связана с каким-то психическим нарушением»,
– рассказали в больнице.
Только когда парень перешёл из детской практики во взрослую и попал на приём к эндокринологу консультативно-диагностической поликлиники СОКБ №1 Екатерине Белоусовой, его госпитализировали для проведения пробы с «сухоядением»: пациенту ограничивают питьё под наблюдением медицинского персонала и динамическим контролем лабораторных и объективных показателей. При такой пробе у больного несахарным диабетом количество мочи не уменьшается, из-за чего нарастает жажда и снижается масса тела, также могут возникать электролитные нарушения. Благодаря этой пробе и МРТ гипофиза удалось подтвердить диагноз.
Дополнительно молодому человеку провели психотерапевтический осмотр, который показал отсутствие психических изменений; его угнетённое состояние было обусловлено заболеванием.
«Сразу же начатая в отделении заместительная гормональная терапия с помощью вазопрессина – антидиуретического гормона, регулирующего количество жидкости в организме – быстро показала положительный эффект. На фоне лечения у пациента прошла постоянная жажда, восстановился объём суточной мочи, а в связи с этим и сон. Также значительно улучшилось общее самочувствие и настроение. Из больницы он ушёл совершенно другим человеком»,
– рассказали в СОКБ №1.
Подчёркивается, что, как и больные сахарным диабетом, молодой человек будет получать лечение бесплатно на постоянной основе, поскольку принимаемый им препарат относится к льготным.
В больнице отметили, что несахарный диабет – редкое заболевание, которым болеют 3 человека из 100 тысяч, чаще молодого возраста — от 18 до 25 лет. В стационар СОКБ №1 ежегодно поступают один-два таких пациента.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Житель Каменска-Уральского взыскал с фитнес-клуба деньги за отсутствие горячей воды в душевых
11 ноября 2025
11 ноября 2025
В Нижнем Тагиле спасли парня с пробитым в ДТП черепом
07 ноября 2025
07 ноября 2025