В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице Корепина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице Корепина на участке от Шефской до Донской.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, там с 1 декабря 2025 года по 30 января 2026 года специалисты ООО «Аква-тэк» будут переносить участок газопровода низкого давления. Это необходимо для строительства жилого комплекса на улице Краснофлотцев.
Объезжать перекрытие предлагают по улицам Шефской, Краснофлотцев и Донской. На движении общественного транспорта работы не скажутся.
Проверить информацию о перекрытиях можно на информационной карте городского портала.
Скрин: «Яндекс-карты»
