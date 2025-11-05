Возрастное ограничение 18+
Свердловские приставы напомнили о существовании телефона доверия ГУФССП
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В главном управлении федеральной службы судебных приставов по Свердловской области напомнили, что у них в круглосуточном режиме работает телефон доверия.
Как напомнили Вечерним ведомостям в пресс-службе ведомства, по телефону 8-343-286-06-53 можно сообщить о противоправных действиях судебных приставов, нарушениях прав взыскателей и должников или других проблемах, связанных с работой территориальных отделов судебных приставов. В том числе по этому номеру можно пожаловаться на коррупцию.
Подчеркивается, что конфиденциальность информации гарантируется.
Как напомнили Вечерним ведомостям в пресс-службе ведомства, по телефону 8-343-286-06-53 можно сообщить о противоправных действиях судебных приставов, нарушениях прав взыскателей и должников или других проблемах, связанных с работой территориальных отделов судебных приставов. В том числе по этому номеру можно пожаловаться на коррупцию.
«Все сообщения с телефона доверия самым тщательным образом изучаются на предмет выявления признаков коррупционных правонарушений и должностных преступлений со стороны сотрудников главного управления, по всем звонкам даются письменные ответы заявителям»,
– заверяют приставы.
Подчеркивается, что конфиденциальность информации гарантируется.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию