Свердловские приставы напомнили о существовании телефона доверия ГУФССП





– заверяют приставы. «Все сообщения с телефона доверия самым тщательным образом изучаются на предмет выявления признаков коррупционных правонарушений и должностных преступлений со стороны сотрудников главного управления, по всем звонкам даются письменные ответы заявителям»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В главном управлении федеральной службы судебных приставов по Свердловской области напомнили, что у них в круглосуточном режиме работает телефон доверия.Как напомнили Вечерним ведомостям в пресс-службе ведомства, по телефонуможно сообщить о противоправных действиях судебных приставов, нарушениях прав взыскателей и должников или других проблемах, связанных с работой территориальных отделов судебных приставов. В том числе по этому номеру можно пожаловаться на коррупцию.Подчеркивается, что конфиденциальность информации гарантируется.