На Эльмаше потерялась собачка, а другая почти нашлась в Академическом районе Екатеринбурга

Ежедневно на территории уральских городов теряются домашние питомцы. Кто-то из них пугается шума улиц и в панике «даёт дёру», а кто-то сбегает от хозяев из озорства. Такие случаи и в летний период неприятны и опасны, сейчас же, когда ночи по температуре почти зимние, для «потеряшек» риски возрастают — они могут замёрзнуть в непривычно холодной обстановке.В микрорайоне Эльмаш уральской столицы потерялась молоденькая собака, практически ещё щенок. В последний раз её видели на улице Войкова. Хозяева отчаянно ищут её и просят сограждан предоставить любую информацию о её нынешнем местонахождении по номеру телефона +79384481711 или — личным сообщением в телеграм-аккаунты @Laanastn и @Nefelim7777. Про пропажу известно, что она пуглива (как и любой ребёнок). Окрас — тёмно-рыжий с белыми участками шерсти.А в Академическом районе Екатеринбурга молодая собачка нашлась, но не до конца. На улице — возле въезда на парковку между домами на улице Академика Парина — её обнаружил не хозяин, а сердобольный горожанин, который приютил её у себя, но — временно, так как возможность оставлять её на длительный срок отсутствует. Эта лопоухая красотка, как и эльмашевская трусиха, имеет тёмно-рыжий окрас со светлыми пятнами. Если вы узнали в ней свою пропажу, звоните по номеру 89222254394.