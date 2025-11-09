После вмешательства прокуратуры сменился статус опасного переезда станции Аять

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уральской транспортной прокуратурой была проведена плановая проверка станции Аять. А точнее — железнодорожного переезда на её 471 километре.Принадлежащий Свердловской железной дороге объект привлёк внимание надзорного органа в связи с подозрением о нарушении законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Проверка действительно установила серьёзное несоответствие законодательства.Как выяснилось при проверке, переезд был ошибочно отнесён к четвёртой, низшей категории. Такая категория не предусматривает обслуживание объекта дежурным работником. Однако интенсивность движения поездов на данном участке составляла 99 единиц в сутки, а автомобильный трафик был ещё более значительным — 1156 автомобилей ежедневно. Установленные нормативы четко регламентируют категории переездов. Такой высокий поток транспорта однозначно свидетельствует о необходимости третьей категории. Присвоение неверной категории создавало реальную угрозу для безопасности людей.Транспортный прокурор не оставил данный факт без внимания. Он вынес официальное представление начальнику Нижнетагильской дистанции пути. В документе требовалось незамедлительно устранить выявленное нарушение. Вмешательство прокуратуры возымело быстрый положительный эффект. Руководство дистанции пути признало предъявленные требования обоснованными. Было принято решение о повышении категории опасного объекта. С 10 ноября 2025 года статус переезда официально изменён. Это повлечет за собой организацию постоянного дежурства на переезде, что значительно повысит уровень безопасности на данном участке.