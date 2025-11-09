Возрастное ограничение 18+
После вмешательства прокуратуры сменился статус опасного переезда станции Аять
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Уральской транспортной прокуратурой была проведена плановая проверка станции Аять. А точнее — железнодорожного переезда на её 471 километре.
Принадлежащий Свердловской железной дороге объект привлёк внимание надзорного органа в связи с подозрением о нарушении законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Проверка действительно установила серьёзное несоответствие законодательства.
Как выяснилось при проверке, переезд был ошибочно отнесён к четвёртой, низшей категории. Такая категория не предусматривает обслуживание объекта дежурным работником. Однако интенсивность движения поездов на данном участке составляла 99 единиц в сутки, а автомобильный трафик был ещё более значительным — 1156 автомобилей ежедневно. Установленные нормативы четко регламентируют категории переездов. Такой высокий поток транспорта однозначно свидетельствует о необходимости третьей категории. Присвоение неверной категории создавало реальную угрозу для безопасности людей.
Транспортный прокурор не оставил данный факт без внимания. Он вынес официальное представление начальнику Нижнетагильской дистанции пути. В документе требовалось незамедлительно устранить выявленное нарушение. Вмешательство прокуратуры возымело быстрый положительный эффект. Руководство дистанции пути признало предъявленные требования обоснованными. Было принято решение о повышении категории опасного объекта. С 10 ноября 2025 года статус переезда официально изменён. Это повлечет за собой организацию постоянного дежурства на переезде, что значительно повысит уровень безопасности на данном участке.
Принадлежащий Свердловской железной дороге объект привлёк внимание надзорного органа в связи с подозрением о нарушении законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Проверка действительно установила серьёзное несоответствие законодательства.
Как выяснилось при проверке, переезд был ошибочно отнесён к четвёртой, низшей категории. Такая категория не предусматривает обслуживание объекта дежурным работником. Однако интенсивность движения поездов на данном участке составляла 99 единиц в сутки, а автомобильный трафик был ещё более значительным — 1156 автомобилей ежедневно. Установленные нормативы четко регламентируют категории переездов. Такой высокий поток транспорта однозначно свидетельствует о необходимости третьей категории. Присвоение неверной категории создавало реальную угрозу для безопасности людей.
Транспортный прокурор не оставил данный факт без внимания. Он вынес официальное представление начальнику Нижнетагильской дистанции пути. В документе требовалось незамедлительно устранить выявленное нарушение. Вмешательство прокуратуры возымело быстрый положительный эффект. Руководство дистанции пути признало предъявленные требования обоснованными. Было принято решение о повышении категории опасного объекта. С 10 ноября 2025 года статус переезда официально изменён. Это повлечет за собой организацию постоянного дежурства на переезде, что значительно повысит уровень безопасности на данном участке.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области ограничили движение на трассе Пермь — Екатеринбург из-за снега
09 ноября 2025
09 ноября 2025