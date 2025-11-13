В екатеринбургской больнице появился аппарат для щадящего удаления камней из почек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Городская клиническая больница №14 в Екатеринбурге получила новейший литотриптер. Этот современный аппарат предназначен для дистанционного дробления камней в почках и мочеточниках и позволяет проводить операции без разрезов.Принцип работы аппарата основан на ударно-волновой терапии. Высокоэнергетические волны целенаправленно разрушают камни на мелкие фрагменты, которые потом выводятся естественным путём. Полное отсутствие разрезов делает операции с применением литотриптера малотравматичными для пациентов, что значительно сокращает период восстановления после вмешательства. Многие пациенты могут покинуть стены медицинского учреждения уже в день процедуры.Данная медицинская технология крайне востребована в Свердловской области. Ежегодно требуется провести около 650–700 операций по удалению камней из почек и мочеточников. Приобретение нового оборудования позволит существенно увеличить объёмы помощи. Теперь в одной только ГКБ №14 можно будет выполнять до 500 процедур в год.Как пояснил губернатор Свердловской области Денис Паслер, оснащение больницы новым литотриптером — часть масштабной программы, которая проводится в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Данная инициатива реализуется по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». До конца текущего года планируется продолжить техническое «перевооружение» медицинских учреждений области. Ожидается, что за оставшиеся полтора месяца в больницы будет поставлено около 2 тысяч единиц новой техники.