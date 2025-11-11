Возрастное ограничение 18+
Найденные у жителя Артёмовского драгоценные камни и металлы забрали в госсобственность
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковое заявление природоохранного прокурора об обращении найденных у жителя Артёмовского драгоценных металлов и камней в государственную собственность. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
Как пояснили в официальном телеграм-канале ведомства, идёт о нарушении требований законодательства об обороте драгоценных металлов и камней. В ходе прокурорской проверки, которая проводилась во взаимодействии с региональным УФСБ, у мужчины нашли золото, серебро, палладий общей массой свыше 300 граммов и стоимостью не менее 492 тысяч рублей, а также полудрагоценные камни и минералы массой более 1,5 тысячи карат и стоимостью более 26 тысяч рублей.
«В связи с выявленными нарушениями при обороте драгоценных металлов и камней природоохранная прокуратура направила в суд исковое заявление об обращении ценностей в собственность Российской Федерации»,
– сообщили в ведомстве.
