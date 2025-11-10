В Екатеринбурге прекратил работу стационар перинатального центра на Дагестанской





В Екатеринбурге прекратил работу стационар клинического перинатального центра на Дагестанской, 3. Об этом сообщили в свердловском Минздраве.Эту рекомендацию родильный дом получил после проверки, проходившей в сентябре.По словам главврача перинатального центра Ольги Ксенофонтовой, технологическое размещение помещений здания не соответствует требованиям, предъявляемым к акушерским стационарам.Сообщается, что всех пациенток прекратившего работу перинатального центра планируют перенаправить в акушерский стационар № 1 на Комвузовской, 3.Сотрудникам закрывающегося родильного дома также предложили места в акушерском стационаре на Комвузовской, но согласились продолжить работу по другому адресу не все. По словам Ольги Ксенофонтовой, переезд в другое подразделение согласились все врачи, отказывались от трудоустройства на новом месте преимущественно специалисты среднего и младшего медицинского персонала. Главврач подчеркнула, что в настоящее время все трудовые вопросы с сотрудниками подразделения на Дагестанской уже решены.