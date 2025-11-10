Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге прекратил работу стационар перинатального центра на Дагестанской
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прекратил работу стационар клинического перинатального центра на Дагестанской, 3. Об этом сообщили в свердловском Минздраве.
Эту рекомендацию родильный дом получил после проверки, проходившей в сентябре.
По словам главврача перинатального центра Ольги Ксенофонтовой, технологическое размещение помещений здания не соответствует требованиям, предъявляемым к акушерским стационарам.
Сообщается, что всех пациенток прекратившего работу перинатального центра планируют перенаправить в акушерский стационар № 1 на Комвузовской, 3.
Сотрудникам закрывающегося родильного дома также предложили места в акушерском стационаре на Комвузовской, но согласились продолжить работу по другому адресу не все. По словам Ольги Ксенофонтовой, переезд в другое подразделение согласились все врачи, отказывались от трудоустройства на новом месте преимущественно специалисты среднего и младшего медицинского персонала. Главврач подчеркнула, что в настоящее время все трудовые вопросы с сотрудниками подразделения на Дагестанской уже решены.
«Причиной такого решения стали рекомендации экспертов ведущего учреждения по профилю акушерства и гинекологии – Научно-исследовательского института имени академика Кулакова, так как подразделение не соответствует современным стандартам безопасности и качества медицинской помощи»,
– говорится в официальном сообщении ведомства.
Эту рекомендацию родильный дом получил после проверки, проходившей в сентябре.
По словам главврача перинатального центра Ольги Ксенофонтовой, технологическое размещение помещений здания не соответствует требованиям, предъявляемым к акушерским стационарам.
«По современным требованиям все подразделения, в которых оказывается неотложная помощь – родовые залы, операционные, отделения реанимации – должны располагаться на одном уровне, то есть на одном этаже»,
– пояснила главврач.
Сообщается, что всех пациенток прекратившего работу перинатального центра планируют перенаправить в акушерский стационар № 1 на Комвузовской, 3.
Сотрудникам закрывающегося родильного дома также предложили места в акушерском стационаре на Комвузовской, но согласились продолжить работу по другому адресу не все. По словам Ольги Ксенофонтовой, переезд в другое подразделение согласились все врачи, отказывались от трудоустройства на новом месте преимущественно специалисты среднего и младшего медицинского персонала. Главврач подчеркнула, что в настоящее время все трудовые вопросы с сотрудниками подразделения на Дагестанской уже решены.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Музыка Баха и Мусоргского прозвучит в высотке Ельцин-центра
10 ноября 2025
10 ноября 2025
В Свердловской области ограничили движение на трассе Пермь — Екатеринбург из-за снега
09 ноября 2025
09 ноября 2025
В Екатеринбурге возле ТЦ Astroom въехал в опору электропередач и скончался водитель Nissan
12 ноября 2025
12 ноября 2025